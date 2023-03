OOTAMATU PÕHJUS ⟩ Kylie Jenner avaldas, miks ta oma lapsele uut nime soovib

Paari ühises taotluses on kirjas, et nende poja algne nimi Wolf Jacques Webster soovitakse muuta Aire Websteriks. Siinkohal on tähelepanuväärne, et paar soovib loobuda keskmisest nimest Jacques, mis on lapse isa Travis Scotti tegelik eesnimi - see tähendab, et uus nimi poleks enam austusavaldus isale.

Osa fänne oletab, et nimevahetus võib aset leida seetõttu, et Kylie Jenner ja Travis Scott otsutasid jaanuaris taas lahku minna. Siiski ei ole avalikkusele teadaolevalt neil mingit suuremat konflikti ning avalik dokument kinnitas, et mõlemad kiitsid nimevahetuse heaks. Enamikul Kardashian-Jennerite dünastia lastel ei ole keskmist nime, sealhulgas Kylie vanemal tütrel Stormil, mistõttu on üksainus nimi, Aire, ka kardashianilikum.

Jenner ja Scott kirjutasid nime vahetamise dokumenti, et kahetsevad esialgset nimevalikut Wolf Jacques Webster. Nüüd, kui lapsevanematel on olnud võimalus pojaga aega veeta, usuvad nad, et nimi Aire Webster sobib talle paremini.

Kylie teatas 2022. aasta märtsis enda jälgijatele, et Wolf ei ole enam tema poja nimi. «Me lihtsalt tõesti ei tundnud, et see sobiks talle,» kirjutas ta toona oma Instagrami story's. «Tahtsin lihtsalt teada anda, sest ma näen, et seda nime kasutatakse siiani igal pool.» Seejärel selgitas naine septembris, et pojale soovitakse panna nimeks Aire, on tema nimi juriidiliselt ikkagi Wolf. «Tema passis on siiani eelmine nimi, aga me ei kutsu teda juba ammu Wolfiks,» ütles ta.