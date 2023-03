ÕNN JA ÕUDUS ⟩ Kuulsuste lapsi kandnud surrogaat räägib oma kogemustest: kaks head ja üks halb

Seltskonnakaunitar ja hotelliketi pärijanna Paris Hilton avaldas hiljuti, et tema perre on sündinid pisipoiss. Hilton pihtis, et tema ja ta abikaasa Carter Reum kasutasid surrogaadi abi. Varem on avaliku elu tegelastest surrogaadi abil lapsi saanud näiteks näitlejanna Rebel Wilson ja reality-telestaar Khloe Kardashian.

Surrogaatemadus on globaalselt väga vastuoluline teema. Paljudes riikides on see illegaalne, osas riikides on altruistlik surrogaatlus lubatud (Taani ja Suurbritannia). Tasustatud asendusemadus on lubatud näiteks Venemaal, Indias ja mõnes USA osariigis.

Eestis on Karistusseadustiku § 132 lõike 1 alusel võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmine naisele, kes peale sündi plaanib lapse ära anda, karistatav.