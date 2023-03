KEVAD ON KOHAL ⟩ 5 moeasja meestele ja naistele, mida kanda kohe!

Viis asja, mida kindlasti proovida tasub, noppisime välja äsja toimunud Kaubamaja kevadiselt moeetenduselt.

1. Lühikeste pükstega kostüüm

Võimalikult erksas värvitoonis. Iga mini proovinud naine teab, kui kapriisne rõivas see tegelikult on – pead vaatama, et istudes-astudes kõik ikka viisakas püsiks. Lühikese püksi puhul pole muret. Kui tahad olla eriline moekuninganna, siis lisa sokid! Neid võib muuseas kanda ka kontsakingaga. Ja ägedaimad kostüümid on rajult värvilised.

Kaubamaja kevadmood Fotografiskas, 15.03.2023 Foto: Ardo Kaljuvee

2. Värvilised ülikonnad moekatele härradele

Ülikond on taas moes, oo jaa! Aga milline on trendikas versioon – loomulikult värviline! Kõik trenditoonid on esindatud, aga eeskätt moesoosik lavendlililla, mis sobib muide uskumatult hästi just põhjamaistele meestele. Proovi, saad sekundiga naistemagnetiks.

Kaubamaja kevadmood Fotografiskas, 15.03.2023 Foto: Ardo Kaljuvee

3. Vest ülerõiva asemel

Kellel on mantlitest, jopedest ja kasukatest kopp ees ja tahaks midagi kergemat? Kätemeri. Proovi vesti – see on uskumatult efektne. Kui keha on soojas, on inimesel soe ka siis, kui käed on märksa õhemalt kaetud. Ning loomulikult vali värvikad variandid nagu Kaisa Selde.

Kaubamaja kevadmood Fotografiskas, 15.03.2023 Foto: Ardo Kaljuvee

4. Suurte taskutega jakk

Teame-teame seda meeste kommet kogu vajalik kraam tasku toppida ja koti kasutamisest hoopis kõrvale hiilida. Mood tuleb vastu – kevadisele jakile pandud taskud on nii suured, et sinna mahub tõesti kõik vajalik ära.

Pane tähele ka seda, et pükste lõige muutub taas mugavalt avaramaks. Ning ka 70ndatest tuntud alt laienev säär on jälle hinnas. Eriti reibas on kõiki neid moeideesid kombineerida mõne hoogsa moetooni, näiteks värske rohelisega.

Kaubamaja kevadmood Fotografiskas, 15.03.2023 Foto: Ardo Kaljuvee

5. Värvipommimantel

Kui kanda mantlit, siis kindlasti värvilist! See trenditarkus kehtib võrdõiguslikult nii meeste kui naiste kohta. Võid kokku panna toon toonis koosluse sama värvi asjadest või moodustada uljaid kontraste. Mis peamine: pealmine kiht olgu värviline!

Ilmatargad juba sosistavad, et peale talve viimast võitlust ja külmakraade on kevad kohal ja siia ta selleks aastaks jääbki. Nii et värviline mantel tuleb enne esimest sooja päeva kenasti koju tassida ja valmis panna.

Kaubamaja kevadmood Fotografiskas, 15.03.2023 Foto: Ardo Kaljuvee