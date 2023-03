HEA TEADA ⟩ Niimoodi saad aru, et liiga palju juuksekarvu kukub peast välja

Tegelikult on täiesti tavaline, et iga päev pudeneb palju juukseid peast, tõenäoliselt rohkemgi, kui sa arvad. Neist kümnetest tuhandetest juuksekarvadest kukub iga päev välja 50–100 karva. Kuna sa hõõrud oma juukseid pead pestes, võivad juuksed juurest välja kukkuda, eriti kui tõmbad sõrmedega läbi niiskete juuste. Lisaks kukuvad põrandale ka juuksed, mis sul enne olid küll lahti, aga teiste karvadega seotud.

Iga juuksekarva eluaeg on kaks kuni seitse aastat. Kuigi igaühel kukub juukseid peast iga päev, võivad teatud elusündmused põhjustada liigset juuste väljalangemist. Stress on tavaline juuste väljalangemise põhjus.

Mõnikord võivad terviseprobleemid põhjustada juuste väljalangemist. Kui oled hiljuti sünnitanud, kaotanud kõvasti kaalu, käinud operatsioonil või olnud haige, ei ole haruldane, et juukseid kukub välja rohkem. Tavaliselt on see ajutine ja juuksed hakkavad taas tavapäraselt kasvama, kui keha on tugevam. Pärast lapse saamist võib juuste taastumine võtta tervelt üheksa kuud.

Kuigi on raske käsitsi kokku lugeda, kui palju juukseid iga päev välja tuleb, on siiski mõned märgid, millest peaksid teadlik olema. Kui märkad, et duši all või kammi küljes on tavalisest rohkem juukseid võib olla aeg rääkida arstiga, kirjutab thelist.