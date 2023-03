ÜLLATAV ⟩ See maius aitab luksumisest vabaneda

Kõige hullem on muidugi see, kui satud sellisesse kohta, kus peaksid tõesti võimalikult vaikselt olema, näiteks kinos, teatris või loengus ning siis hakkab ootamatult pihta luksumine.

On palju levinud ja laialt tuntud meetodeid. Luksumise lõpetab väidetavalt näiteks see, kui luksujat ehmatada. Samuti aitab luksumisest vabaneda vee joomine või leiva söömine. Aga kust leiaks järsku ALATI inimese, kes nõustuks ja suudaks luksuvat inimest üldse ehmatada?

Räägitakse, et luksumisest vabanemiseks on veel üks oluliselt meeldivam viis. Kas oled kunagi mõelnud, et mõni maius võiks luksumise peatada?

Väidetavalt on see hea nipp luksumisest vabanemiseks. On ütlematagi selge, et tõenäoliselt rõõmustab enamik meist järgmisel korral, kui luksumine tabab, sest see «ravim» kõlab nii ahvatlevalt!