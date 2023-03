Mehe eest suurt lotovõitu varjanud naine tegi midagi ootamatut

Narin ja Chavivan elasid tsiviilabielus 20 aastat, neil on kolm tütart. 2014. aastal lahkus perekond Lõuna-Koreasse tööle, et tasuda kahe miljoni baadi (umbes 54 517 euro) suurune võlg. Seejärel naasis 43-aastane Chavivan Taisse laste eest hoolitsema, samal ajal kui tema abikaasa jätkas välismaal töötamist.

Ühel päeval ütlesid tütred isale, et Chavivan võitis loteriiga 12 miljonit baati (328 299 eurot). Sellest teada saades püüdis mees naisega ühendust võtta, kuid naine eiras tema kõnesid. Siis sõitis mees tagasi Taisse, et naisega isiklikult rääkida, ja avastas, et tema kallim oli veidi enne seda teise mehega abiellunud.