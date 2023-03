HIRMUTAVAD PILDID ⟩ Aastane poiss sattus pealtnäha ohutu kodumasina tõttu operatsioonile

Suurbritanniast pärit Tory Johnston jagab oma Facebooki lehel hirmutavat lugu oma 14-kuuse poja Marleyga juhtunud õnnetusest. Johnston räägib, et valmistas ühel õhtul kodus õhtusööki, kui tema poeg istus töötava pesumasina ees ning vaatas läbi klaasi, kuidas pesu masinas keerleb. See on üks Marley lemmiktegevusi ning seetõttu ei arvanud naine midagi halba ja lasi rahulikult pojal masina ees olla.

Johnston jagas hirmutavast juhtumist ka detailseid pilte, et hoiatada teisi vanemaid. Fotodelt on näha, et pesumasina klaasuks on täielikult kildudeks purunenud ja lapse nägu on verega kaetud. Naine sõnab, et olukord oli niivõrd ohtlik, et raskemal juhul oleks võinud tema poeg surra. Postitust on nüüdseks jagatud üle 33 000 korra ja murelikud vanemad levitavad pilte, et midagi sarnast enam ei juhtuks.