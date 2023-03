Prints William ütles, et kui printsess Diana oleks elus, tunneks ta pettumust

Videos oli Walesi prints koos inimestega, keda on kodutute heategevusorganisatsioon aidanud. Tema kommentaare näidatakse reedel BBC One'is iga-aastase üleskutse raames, mille eesmärk on koguda raha Briti heategevusorganisatsioonile Comic Relief.

Lapsena võttis Diana poegi kaasa, kui ta külastas kodututega töötavaid heategevusorganisatsioone, näiteks Londoni kesklinnas asuvat Passage'i varjupaika. «Minu ema tutvustas mulle kodutute probleemi juba üsna noorelt ja ma olen väga rõõmus, et ta seda tegi,» ütles prints videos. «Ma arvan, et ta tunneks pettumust, et me ei ole kodutuse vastu võitlemisel ja selle ennetamisel ikka veel kaugemale jõudnud kui siis, kui tema sellega tegeles.»