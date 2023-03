VAATA VIDEOT ⟩ Armukade mees tungis mustkunstnikule keset etendust kallale

Murphy oli kutsunud kruiisilaeva lavale ühe vabatahtliku, kelle peal paari trikki näidata. Videost on näha hetke, kus mustkunstnik ja vabatahtlik naine istuvad kõrvuti lavaserval, mõlemal mängukaart huulte vahel. Seejärel jagavad nad kerget koomilist suudlust, kasutades selleks huulte vahele pigistatud mängukaarte, enne kui vabatahtliku mees tõukab Murphy pikali.

Naine püüdis oma partnerit rahustada ja publik ahhetas üksmeelselt. Publiku filmitud kaadrid on sellest ajast peale tiirelnud sotsiaalmeedias, kusjuures Murphy ise laadis nii oma Instagrami kui ka TikToki kontodele rea postitusi rünnaku kohta.

Paljud inimesed sotsiaalmeedias on pakkunud mustkunstnikule oma kiitust ja toetust:

«Ma loodan, et sa annad juhtunust politseisse teada ja ta saab süüdistuse rünnaku eest. See on tõesti vastik käitumine.»