KOLETU ÕNNETUS ⟩ Peol kukkunud noormehe alla jäänud tüdruku elu pole enam kunagi endine

Pärast paari analüüsi tegemist tundus arstidele kõik korras olevat, nii et Riley saadeti koju – ainult et tal polnud sugugi kõik korras. Vaid mõni tund pärast haiglast lahkumist oli Horneril tema ema sõnul 30–45 krambihoogu.

Järgmisel hommikul ärkas tollal 16-aastane tüdruk üles, nagu eelmise päeva traumeerivaid sündmusi polekski juhtunud. Tema teadis, et on 11. juuni ja õhtul ootab ees pidu. Järgnevatel päevadel pöördus tema mälu iga kahe tunni tagant sellele kuupäevale tagasi. Kui ta sai aru, et see ei ole õige kuupäev, võttis ta telefoni ja luges sealsete märkmete alt uuendusi, mis teavitasid teda kõigest, mis on juhtunud pärast õnnetust.