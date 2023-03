VAATA VIDEOT ⟩ 3-aastane poiss päästis venna võimalikust lämbumissurmast

Silas märkas hularõngaga keerutamise ajal, et väikevend Wilderil on suus midagi, mille ta võib omale kurku tõmmata. Tähelepanelik Silas tegutses otsustuskindlalt, päästes sellega oma aastase väikevenna võimalikust lämbumisest.

Newsweekile antud intervjuus ütles kahe poisi ema Grace, et Silas on väiksemast vennast alati tõeliselt hoolinud ja temaga arvestav olnud. «Olen tõeliselt õnnistatud, sest nad on nii lähedased. See on imeline, et Silas alati oma väikevenna järele niimoodi vaatab,» kiidab ema poega.