Ahvijõugu rünnakus venna kaotanud poiss vajas näo taastamiseks 14 operatsiooni

Meedikutel õnnestus poiss päästa ja mittetulundusühing Smile Rescue Fund for Kids eraldas raha, et saata Dunia New Yorki elumuutvale taastavale operatsioonile. Küünarvarre koest ja lihastest tehti poisile huuled. Kokku tehti lapsele 14 operatsiooni, vahendab Daily Mail.