Kuid ei ole taevas ka nende kohal pilvitu ja see on vägagi mõistetav. Briti siniverelistest uut raamatut kirjutav Tom Quinn paljastab, et Kate'il ja Williamil tuleb aeg-ajalt väga tuliseid tülisid ette.

Quinn selgitab oma uues raamatus «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», et paarile teeb enim muret ja meelehärmi avalikkuse surve, mis tekitab nende vahel pingeid. Palee töötajate sõnul saab paari omavahelisest kehvast sünergiast aru näiteks selle järgi, kuidas William oma abikaasat kutsub. Kui ta nimetab naist tüütuse märke ilmutava hääletooniga kallikeseks, on pilt selge – paradiisi kohal sõuavad pingelised tülipilved.