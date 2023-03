MIDA SINA ARVAD? ⟩ Seks jäi silmapilkselt katki, kui mees ütles selle lause

Hocking seksis parasjagu ühe mehega, kui too talle äkki otsa vaatas ja ütles: «Kutsu mind issiks.»

Ehkki Hocking ei mõista inimeste kiiksusid hukka, ütles ta, et lihtsalt ei saa aru, miks inimesi see erutab. «Viimati, kui ma kedagi issiks kutsusin, olin ma umbes kolmeaastane ja tegemist oligi minu isaga. See termin ei kuulu magamistoa lähedussegi. See ajab mind iiveldama. Nagu siis, kui täiskasvanud naised räägivad oma partneriga titekeeles. Kas on midagi vastikumat kui istuda paari kõrval, kes on nagu: «kas mu väike muffin tahab musi saada?».»

Kuigi talle see sõna ei meeldi, erutab see paljusid naisi, kuna näitab maskuliinsust ja kes on magamistoas peremees. Võib-olla see ongi põhjus, miks mõned inimesed sellest tõeliselt erutuvad.