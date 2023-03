MIS JUHTUS? ⟩ Avril Lavigne'i etteaste ajal tormas lavale paljaste rindadega naine

Õhtujuht, näitleja Simu Liu kiitis Lavigne’i hiljem selle eest, et ta käis palja ülakehaga naisega ringi nagu meister.

Juno auhindade jagamiselt viis The Weeknd koju viis auhinda koju ja Nickelback sai Kanada muusikakuulsuste halli (Canadian Music Hall of Fame), kirjutab Page Six.