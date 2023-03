OHT PEAS, MITTE KÜLMIKUS ⟩ Kümme märki, et su suhe toiduga on ebaterve

Suhe toiduga võib olla meie elu kõige probleemsem suhe üldse. Toit on keha jaoks kütus milleta me ei saa, kuid see on ka osa elamustest, kogemustest, mälestustest ja lohutus. Toit ja sellega seonduv loob sotsiaalseid sidemeid. Toit võib olla meie parim sõber, aga valesti suheldes ka salakaval vaenlane.