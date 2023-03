TASUB PROOVIDA ⟩ Kanna seda ehet ja näed kohe saledam välja

Lisaks rõivavalikutele võivad väljanägemist aga mõjutada ehtevalikud. Selgub, et on üks ehe, mida kandes näed hetkega saledam välja. Tegemist on pikkade rippuvate kõrvarõngastega. Nimelt pikendavad need su lõuajoont ja muudavad kaela peenemaks ja pikemaks. Kõlab uskumatuna, kuid ainuüksi need väikesed illusioonid muudavad kogu väljanägemist märgatavalt.