MIDA TEHA? ⟩ Kõik see vastik kraam on su juukseharjas peidus

Erinevalt enamikust teistest juuksevahenditest on juuksehari reeglina kasutusel vähemalt mitu korda päevas, nii et pole üllatav, et see vajab põhjalikku kasimist. Rasu, tolm ja surnud nahk peavad ju peanupult kuhugi minema, ja üsna suur osa satubki harjastesse.

Juukseharja tuleks iga kahe nädala tagant põhjalikult puhastada, et karv läigiks. Kui sa näed harjal halli kihti, siis on see moodustunud surnud naharakkudest ja rasust koos juuksetoodete ning jääkidega, mis tekitavad baktereid.

Kuidas sellest siis korralikult lahti saada?

See sõltub sellest, millist tüüpi harja sa kasutad, kuid esimene samm on alati eemaldada kõik karvad.