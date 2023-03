See on lendudel väga tavaline, et kurk, nina ja nahk kipuvad kuivama. Mida pikem on lend, seda enam organism kuivab. Lennukis on õhuniiskus hulga väiksem kui maa peal, sest suur osa salongis ringlevast õhust imetakse väljastpoolt ja kõrgel õhus ei ole niiskust just ülearu.