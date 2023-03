Aastase lapse ajust leiti tema identne kaksik

1-aastase lapse peast leiti uuringute käigus tema ajuga ühinenud loode. See oli algselt olnud lapse identne kaksik, kes oli jäänud raseduse algstaadiumis arenemata. See tähendab, et emakas oli lootel kunagi olnud sama platsenta, kuid neil olid eraldi lootekotid. Seda tüüpi kaksikud pärinevad samast viljastatud munarakust, mis tähendab, et nad on identsed.