Pikk päev on lõppenud ja sa oled enda üle uhke, et võtsid aega oma näo puhastamiseks ning seerumite, eliksiiride ja muude toodete pealekandmiseks. Tuleb välja, et suure tõenäosusega oled teinud mitu viga. Nahaarstid ütlevad, mis on levinumad prohmakad, mida inimesed näohoolduses teevad.