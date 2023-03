Harry vihastas oma memuaarides musta pesu pesemisega oma perekonna lõplikult välja. Enam isegi ei varjata, et suhted Charlesi , Williami ja Harry perede vahel on halvemast halvemad.

Pikka aega spekuleeriti kas Charles saadab oma noorimale pojale kutse kroonimispidustustele või mitte. Kutse Harry ja tema abikaasa Meghan said, kuigi Daily Maili teatel loodab kuninglik perekond, et Harry ja Meghan kohale ei ilmu. Kas paar on otsustanud kutse vastu võtta, pole teada. Küll aga on ette teada, et Sussexid jääksid kõrvale, kui ülejäänud kuninglik perekond tervitab Buckinghami palee rõdult oma rahvast.