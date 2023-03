Naine sõitis 40 kilomeetrit kohutavas teadmatuses: tütar küsis, kas sealt paistab jalg?

7. märtsi varahommikul juhtus Brasiilias BR-040 maanteel uskumatult traagiline topeltõnnetus. Naine sõitis koos oma tütrega kiirteel, kui nägi ees maas lebavat tumedat kogu. Arvates, et tegemist on palginoti või millegi sarnasega, püüdis naine sellest mööda sõita, kuid paraku sõitis siiski rattaga objektist üle. Pärast seda ütles tütar, et tema meelest oli tegu inimese surnukehaga.