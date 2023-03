Naine, kes keeldus tapva haiguse ravist, saadeti vanglasse

Tuberkuloos on õhu kaudu leviv õhk-piisknakkushaigus, mis ähvardab enim just nõrgenenud immuunsussüsteemiga inimesi. Haigus on ravitav, kuid ravi on pikk. Tuberkuloosi varajane diagnoosimine on väga oluline. Mükobaktereid ei erita mitte iga tuberkuloosihaige, vaid ainult need, kellel on kopsukoe lagunemine ja bakterite eritumine (kõnekeeles tuberkuloosi avatud vorm).