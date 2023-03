ETTEVAATUST ⟩ See iluhooldus võib põhjustada insuldi

1993. aastal avastas arst Michael Weintraub «ilusalongi sündroomi» – seletamatu seisundi, mille taustal pärast juuksuri külastamist tekib insult. 30 aastat tagasi märgati viiel naisel terviseseisundi järsku halvenemist ning sellest ajast peale hakkas seda aina tihedamini juhtuma. Aastaid hiljem selgus, et kõiges on süüdi spetsiaalne tool, millel naise pea kuklas istub, et juuksed kraanikaussi ulatuks.

Juuste pesemine ilusalongis on tõesti väga erinev sellest, kuidas me seda kodus teeme. Ja kuigi tootjad on mõelnud sellele, et tool oleks mugav ja pead pestes voolaks vesi kenasti kraanikaussi, mitte kliendile krae vahele, ei saa protseduuri ajal ebamugavustunnet kliendi kaelas vältida.