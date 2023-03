New Yorgis arsti poole pöördunud 50-aastane naine kurtis kõhukrampe, seedehäireid ja ebameeldivat korinat pärast söömist. Uuringud näitasid, et naisel oli kõhus "kivist laps" - lupjunud loode, mille põhjuseks oli üheksa aastat varem toimunud raseduse katkemine. See surus tema soolestiku kokku, takistades selle tööd.