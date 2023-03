GÜNEKOLOOG VASTAB ⟩ Kas päikesepõletus rasedal naisel võib kahjustada beebit kõhus?

Naistearst Carolyn DeLucia nendib, et päike ei kujuta kõhubeebile endast mingit ohtu, küll aga soojus. «Raseduse ajal kuuma käes viibimine võib olla probleemiks,» ütles DeLucia. «Kuumus tekitab rasedale naisele üsna kiiresti vedelikupuuduse, nii et selle silmas pidamine on võtmetähtsusega. Kui olete rase, jooge palju vett, et ei tekiks enneaegset sünnitust või liigseid emaka kokkutõmbeid.»

Mis puutub parimatesse päikesekaitsekreemidesse, siis kanna endale regulaarselt peale kreemi, mille kaitsetegur (SPF) on vähemalt 30. Vali laia spektriga päikesekaitsekreem, mis pakub UVA- ja UVB-kaitset ning ei sisalda keemilist oksübensooni, mis on teadaolevalt ohtlik. Kanna kreemi ka piirkondadele, mis jäävad trikoo või bikiinide alla peitu, sest on tavaline end läbi riiete põletada, eriti kui nahk on tundlik. Kanna ka kerget mütsi, et kaitsta pead, kirjutab Romper.