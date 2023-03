Uuringu tulemused näitavad, et väiksemate munanditega meestel on suurem...

Rühm teadlasi otsustas kokku saada ja uurida munandeid. Uuringus osales 70 eri rahvusest meest vanuses 21–55, kes kõik olid väikelaste isad. Teadlased uurisid munandite suuruse ja hoolivuse seoseid. Selgus, et nende vahel ongi seos, ja just suurte munanditega mehi tasub vältida, kui otsid tugevat suhet. Sest väiksemate munanditega meestel on suurem süda!

See ei tähenda, et suurte munanditega mehed oleksid halvad isad, vaid nad on lihtsalt vähem aktiivsed isadena ega hüppa keset jalgpallimängu diivanilt püsti, et oma last vannitada või toita. Uuringus taheti uurida evolutsiooniteooriat, mille järgi on loomad loodud kas sigimiseks või kasvatamiseks. Suuremate munanditega meestel olevat loomupäraselt suurem tahtmine sperma maha laadida, seejärel istuda ja lõõgastuda. Nemad on siis sigija rollis.