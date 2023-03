VIDEO ⟩ Vaata, kuidas toimib Hiinas valmistatud suudlusmasin!

Suudlusmasin töötab äpi kaudu. Kui äpp on tõmmatud, tuleb seade ühendada telefoniga ja niimoodi saadki oma suudluse üles laadida, mis seejärel edastatakse vastuvõtjale, kellel on ka need silikoonist huuled ja äpp. Seade suudab edastada isegi heli, mida kasutaja teeb suudlemisel.

Seadme leiutaja Jiang Zhongli ütles, et ta oli kaugsuhtes, kui tal see idee turgatas. «Ülikooli ajal olin kaugsuhtes, nii et me suhtlesime üksteisega ainult telefoni teel,» rääkis ta. «Sealt sain inspiratsiooni selle seadme loomiseks.»