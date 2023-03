Lund on varasemalt intervjuudes öelnud, et kuigi vananemine on vältimatu, ei tähenda see seda, et naised peaksid vanad välja nägema. Ta rääkis, et isegi kui naine on alati nooruslik välja näinud, jõuab vanus ühel hetkel ka välimusele järele. Paljud naised soovivad siiski vananemise vastu võidelda ning enamik naisi otsivad tihti nippe, kuidas paar aastat oma välimusest maha kriipsutada.