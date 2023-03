VIDEO ⟩ Iraanis on mürgitamise ohvriks langenud üle 5000 koolilapse

AFP andmetel on Iraanis viimastel kuudel mürgistuse ohvriks langenud rohkem lapsi, kui ametnikud esialgu hindasid. Viimase rünnaku ajal levis mürgine gaas metroosse ning kogu riigis on ohvriks langenud nüüdseks juba üle 5000 koolilapse.

Peamiselt on rünnatud just tütarlastekoole ning arvatakse, et selliselt julmal viisil püütakse sedasi edastada sõnumit, et tüdrukud ei tohi haridust omandada.