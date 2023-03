VIDEO ⟩ Ema kohtus tütrega esimest korda pärast 29 aastat lahusolekut

Video on salvestatud 2018. aastal, kuid alles tänavu 27. veebruaril postitati see Tiktokki, kus seda on nüüdseks vaadatud üle 12 miljoni korra. Allie Seabock, kes video TikTokki postitas, on üks neljast lapsest, kelle ema sai pärast seda, kui ta andis oma esmasündinud tütre 29 aastat tagasi lapsendamiseks.

«Me kasvasime üles teadmata, et mu emal oli veel üks laps, Jamee. Me saime sellest teada alles siis, kui Jamee leidis mu ema,» ütles Seabock TikTokis avaldatud küsimuste ja vastuste videos. «Siis tundis ta, et see on parim aeg, et meiega uudiseid jagada. Me kõik olime lihtsalt üliõnnelikud,» ütles ta enda ja oma õdede-vendade kohta.