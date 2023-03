Just nii mitu korda kuus peaksid mehed masturbeerima, et vähendada eesnärmevähi riski

On olnud ka teisi uuringuid, mis on näidanud, et tervislik seksuaalelu, kus sageli jõutakse tippu, toob kaasa vähktõve märgatava vähenemise, kuid teadus on suutnud välja selgitada maagilise arvu. Mehed peaksid püüdma saada orgasmi, olgu see siis masturbeerimise või muude vahendite abil, vähemalt 21 korda kuus – ja keegi ei keela ka rohkem.

Teadlased ei tea täpselt, miks ühesilmse mao nutt aitab vähendada eesnäärmevähi riski, kuid on teooria, et regulaarne orgasm loputab toksiinid välja. Uuringu jaoks küsitlesid teadlased 18 aasta jooksul 31 925 meest ja jälgisid, kui tihti nad masturbeerisid. Hoolimata sellest, et on see on tervislik, tuleb selleks leida siiski õige aeg ja koht, kirjutab LadBible.