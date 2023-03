MIDA TEHA? ⟩ Arst avaldab, miks mõned mehed minestavad erektsiooni saades

Mõnda meest tabab erektsiooni ajal ninaverejooks või minestus. See ei ole just meeldiv, kui voodis olles käib pea ringi või veri voolab mööda nägu alla. Ütlematagi selge, et see hävitab ka igasuguse seksika meeleolu. Miks mõnel mehel nii juhtub ja mida teha?