Uudisteankur sünnitas ootamatus kohas 13 minutiga lapse

Nüüdseks on naine sotsiaalmeedias jaganud oma läbielamistest pilte ning on rõõmus, et keeruliselt sündinud tütrel tervis korras on. Naise töökaaslased on tema üle õnnelikud, kuid viskavad ka nalja, et laps tahtis lihtsalt ajakirjanikust emale põnevaks uudiseks materjali anda. Nii ema kui ka tema sõbrad arvavad, et Grey sündimislugu on hea märk sellest, et temast kasvab tugev ja iseseisev naine.