JAHMATAV ⟩ 13-aastase poisiga lapse saanud naine pääseb karistusest

Naise kuriteod avastati pärast seda, kui noor poiss suhtles terapeudiga, kellele tekitas teismelise jutt muret. Vahetult peale seda intervjueeris politsei Serranot, kes oma kuriteod kohe üles tunnistas.

Andrea Serrano viidi eelmise aasta juulis politseisse, kus talle esitati süüdistus usalduspositsioonil olles lapse seksuaalses ründamises ning alaealise seksuaalses ründamises. Süüdistused on küll karmid, kuid siiski vabastati Coloradost pärit naine vahi alt 70 000 dollari suuruse kautsjoni vastu.

Serrano valas oma sõnadega vaid õli tulle, sest ta tunnistas, et lisaks vahekorda astumisele on ta alaealise poisiga suhtes. Kohaliku uudisteagentuuri andmetel elas naine koos 13-aastase poisiga veel pärast vahi alt pääsemist ühe katuse all.

3. märtsil teatasid kohalikud Colorado võimud, et advokaadid on jõudnud prokuröridega kokkuleppele, mis tähendab, et naist ei panda kuritegude eest vangi. Päris süütuna Serrano siiski olukorrast ei pääse, sest ta registreeritakse seksuaalkurjategijana. See võib tähendada, et naist ootab katseaeg, mis võib olla lausa eluaegne. Karistus määratakse mais, kui kohtuistungil otsustatakse, kui kaua tema katseaeg kestab.

Pärast vahistamist eelmisel aastal on naine sünnitanud ohvriga saadud lapse, kes on praegu Serrano hoole all. Teismelise poisi pere kavatseb aga kohtusse pöörduda, et saada lapse hooldusõigus. Kannatanu ema pole hiljuti avalikuks tulnud kokkuleppe üle õnnelik ning tema sõnul on ta pojalt röövitud lapsepõlv. Poisi ema arvab, et kui sarnases olukorras oleks olnud noor tüdruk ja vanem mees, siis oleks lugu kindlasti teisiti ning karistus oleks karmim.