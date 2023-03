KES TA ON? ⟩ See näitleja keeldus Jack Sparrow rollist – Johnny Depp oli lihtsalt tema asendaja

Johnny Depp on mänginud kümneid uskumatuid rolle, tänu millele on tema nimi igaveseks maailma kinoajaloosse kirjutatud. Ja ometi tunneb valdav enamus televaatajaid teda kapten Jack Sparrow'na ülipopulaarsest Kariibi mere piraatide seiklusfantaasia filmist.

Kinokassades üle 4 miljardi dollari teeninud menufilmide seeria «Kariibi mere piraadid» on saavutanud kuulsuse suuresti tänu Johnny Deppi mängitud joodikust piraadile Jack Sparrow'le. Seetõttu on raske ette kujutada, et keegi teine seda rolli asendaks. Kuid tegelikult ei olnud see roll Johnny Deppile mõeldud.