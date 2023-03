Ema sõitis korduvalt mööda oma tütrest, kes õnnetuses hukkunud sõprade kõrval lamas

Anna süüdistab politseinikke, et need õigel ajal ei reageerinud. «Ma helistasin laupäeval vähemalt kümme korda politseisse ja anusin, et nad meid aitaksid. Ütlesin, et asi pole õige, mu tütar on usaldusväärne laps, meil on lähedane suhe ja ta pole kunagi niimoodi kadunud olnud,» vahendas The Sun.