KUNAGI POLE LIIGA HILJA ⟩ 74-aastane naine saavutas elu parima vormi

Ta rõhutab, et vanus on mõtteviis ning keeldub uskumast, et tast kunagi vanur saab, samuti unistab ta endiselt modelliametist. «Vananedes on oluline ajaga kaasas käia. Kui sa lähed pensionile ja ei tee oma eluga enam midagi, on see nagu ise ühe jalaga hauda astuda,» ütles ta. Williams meenutas, et on alati tahtnud olla modell, kuid oli söömishoogude tõttu noorena ülekaaluline.