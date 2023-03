Sisustaja Merlin Miido suusapuhkus kestis 30 meetrit: sain aru, et see raks oli rangluu

Merlin jagas Instagramis oma teekonda Andorrasse suusareisile, nimetades seda täiuslikuks puhkuseks: «Ei mingeid palme mulle,» teatas ta lõbusalt. Kahjuks lõppes tema suusapuhkus väga õnnetult ja enne, kui see õieti alatagi jõudis.

Valupisarates Merlin jagas oma Instagrami kontol @homeinestonia, et kukkus esimesel laskumisel paari- kolmekümne meetri järel väikese hoo pealt. Naine kahtlustas ise endal rangluumurdu ning tunnistas, et midagi on juhtunud vist ka põlvega. «Ilmselt jäi suusakant kuskile valli taha kinni ja tõmbas mu külili. Kuulsin, kuidas põlvest käis valu läbi ja kui õlale kukkusin, kuulsin tugevat raksu ja meeletut valu. Sellest sain aru, et luu on katki.»

Röntgen kinnitas naise kahtluseid: katkine rangluu ja põlves murd. Merlin ajab kindlustusega asju, et kiiresti tagasi koju jõuda, kus teda ootab tõenäoliselt operatsioon. Üdini õnnetu naine tänab kõiki, kes talle kirju ja toetavaid sõnumeid saadavad, vabandades, et tal on vastata natuke keeruline. «Mu vasak külg on täiesti katki, olen nagu invaliid. Ma liigun ratastoolis...»

Optimistina tuntud Miido ütles ka, et kui muidu püüab igas asjas midagi head leida, siis praeguses situatsioonis seda küll ei suuda. «Ma ei oska küll siin midagi positiivset leida. Noh, ilus on siin...» Stoorile kirjutas vapper naine ka, et vähemalt korra sai ta ka mäest üles sõita.