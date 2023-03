Haiglaravi vajasid kaks inimest, bussijuht ja tema abi. 18 last ja veel üks täiskasvanu vajasid esmaabi. Neli last viidi haiglasse meditsiinilisse kontrolli, kuid pärast seda lasi nad kodusele ravile.

Corpsi linnapea Fabien Mulyk kinnitas Associated Pressile, et lastel on tervis hea.