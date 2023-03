Särav naeratus võib hoida dementsuse eemal

Kui te hambaid ei pese, võivad suus olevad bakterid põhjustada dementsust, kinnitab Moseley Expressile. «Uuring näitas, et inimestel, kellel on raske periodontaalne haigus ehk igemehaigus, on suurem risk Alzheimeri tõve tekkeks,» ütles ta.

Ta selgitas, et igemed võivad halva suuhügieeni korral muutuda põletikuliseks. «Kui suust pärit bakterid sisenevad vereringesse, tegeleb nendega immuunsüsteem. See pole kehale kahjulik, kui see ei kesta kaua, kuid mõne aja pärast võib see viia kroonilise põletikuni,» hoiatas spetsialist arstide leitud seose eest.