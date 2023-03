Vladimir Putin ostis The Independenti väitel oma endisest võimlejast abikaasale ja laste emale Venemaa suurima korteri ning sügavale Sotši tohutu puidust häärberi.

Venemaa kroonimata kuningannaks nimetatud Kabajeva on olnud Venemaa türannist presidendiga suhtes juba 2000. algusest, ajast, mil Putin oli veel oma vanimate laste ema Ljudmilaga abielus. Kolmekordsel olümpiavõitjal on presidendiga väidetavalt vähemalt kolm last.