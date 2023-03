«Tema suureks üllatuseks ja pettumuseks oli see, et prints Harryl oli väga vähe raha,» väitis Bower. «Ta oli ette kujutanud, et prints on väärt sadu miljoneid, kui mitte miljardeid. Meghan tagab sõita luksuslimusiinide ja eralennukitega siis, kui seda soovib. Praegu peab ta selliste asjade jaoks raha teenima.»