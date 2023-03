Mees keeldub maja müümast, et poja operatsiooni eest tasuda: ta sureb varsti niikuinii

Noormees põeb aplastilist aneemiat. See on haruldane seisund, mille puhul organism lõpetab uute vererakkude tootmise. Patsient tunneb pidevat väsimust, on vastuvõtlikum infektsioonidele ja kontrollimatutele verejooksule. Xiaolin diagnoositi 2017. aastal. Alates 2022. aasta maist hakkas tema tervis halvenema. Ravi maksumus on on umbes 1000 eurot kuus.