End Madeleine McCanniks pidav tüdruk sattus seksuaalkurjategijate huviorbiiti

Julia näitas, et tema silmas on Madeleine'iga sarnane täpp ja väitis, et teda kuritarvitas Saksa pedofiil, keda Maddie kadumise juhtumis kahtlustati. Tema sõnul palusid Maddie vanemad Kate ja Gerry McCann tal DNA-testi teha. Julia sõnul hakkas ta hiljuti märkama enda ja Madeleine'i vahelist sarnasust ning ei mäleta enda lapsepõlvest kahtlaselt suurt osa.

Nüüdseks on teada, et oma juuri otsivale Juliale saadetud veidraid e-kirju ja sõnumeid. Väidetavalt on vähemalt kolm pedofiili üritanud Juliat hotellidesse meelitada, öeldes, et nad on McCannide peresõbrad, kes üritavad Madeleine'i mõistatust lahendada.