Ekspert: anda lapsele nutitelefon on sama hea, kui anda talle pudel veini

Nutisõltuvus on samasugune sõltuvus nagu narkootikumid ja alkohol! Ekspert kritiseerib, kuidas lapsele antakse telefon, kus ta vaatab «Põrsas Peppat», seejärel mängib Candy Crushi, siis vaatab TikTokki ja nii see läheb. Vähemalt on laps pikal autosõidul vakka. «Ma ütlen inimestele alati, et kui nad annavad oma lapsele tahvelarvuti või mobiiltelefoni, annavad nad neile pudeli veini või grammi kokaiini,» ütles Londoni taastusravikliiniku sõltuvus- ja lapsekasvatusekspert Mandy Saligar.