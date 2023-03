KAS TEADSID? ⟩ Hambahari tuleb pärast seda olukorda kindlasti välja vahetada

Pärast haigestumist tasub alati kodu koristada – vahetada voodipesu, pesta riideid ja pühkida pindu. See ei paku üksnes meelerahu, vaid teeb ka mikroobidele tuule alla. Kas see tähendab, et on aeg ka hambahari prügikasti visata? On see ju ese, millel oli haigusega kõige otsesem kokkupuude.