TANKIMISTARKUS ⟩ Inimesed saavad alles nüüd teada, et auto armatuur näitab, kummal pool kütusepaak on

Autojuhid on aastaid keeranud öökullidena päid kaela otsas ringi, kallutanud ennast aknast välja ja otsinud peeglitest seda reetlikku bensiinipaagi kühmukest auto küljel. Kui isiklikul sõiduautol jääb see ajapikku meelde, siis seda enam on mõttelünk kerge tekkima, kui peos on sõbra, kallima, autorendi või kolleegi auto rool.