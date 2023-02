VAATA VIDEOT ⟩ See «Teletupsude» osa oli nii hirmus, et keelati lapsevanemate palvel ära

BBC Two seriaal «Teletupsud» oli tohutult menukas, kestis üheksa hooaega ning kokku filmiti 485 osa. Selge see, et iga osa polnud just edulugu, kuid eriti üks pani lapsevanemate häirekellad helisema. Osa pealkiri oli «Lõvi ja karu» ning seda näidati esimest korda 1997. aastal. Kuna saate sihtrühm oli ühe- kuni nelja-aastased lapsed, peeti seda aga liiga hirmutavaks.